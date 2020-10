Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Marginean a implinit azi 60 de ani, iar Pablo Cortacero, conducatorul lui Dinamo, l-a felicitat personal și l-a asigurat din nou ca va primi un loc in staff-ul administrativ al clubului. Spaniolul este cel care l-a propus pe fostul fundaș al lui Dinamo ca manager general, in ședința de saptamana…

- Danuț Lupu, 53 de ani, fost jucator important al lui Dinamo, a vorbit pentru GSP.ro despre apropierea lui Cornel Dinu de noua conducere a „cainilor”. Intr-un dialog sincer cu Gazeta Sporturilor, Dinu, legenda a clubului Dinamo, a explicat cum au decurs negocierile cu Pablo Cortacero, explicand cu lux…

- Conducerea spaniola a lui Dinamo a susținut azi o conferința de presa, iar șefii clubului au facut mai multe anunțuri legate de viitorul clubului. Pablo Cortacero, acționarul majoritar de la Dinamo, a vorbit despre viitorul lui Bogdan Balanescu, fostul director general, inlocuit de Alex Couto. In plus,…

- Conducerea spaniola a lui Dinamo, in frunte cu Pablo Cortacero, a susținut azi o conferința de presa in care au fost prezentate cele mai noi schimbari de la nivelul conducerii și planurile pentru viitorul apropiat. Pablo Cortacero, acționarul majoritar al lui Dinamo, a dezvaluit ca se va face un audit…

- Danuț Lupu (53 de ani), fost jucator important al lui Dinamo, nu crede in proiectul spaniolilor conduși de Pablo Cortacero. Acesta susține ca formația din Ștefan cel Mare nu are niciun conducator de facto in prezent și prevede un viitor sumbru roș-albilor. DINAMO. Danuț Lupu: „Negoița s-a spalat pe…

- Danuț Lupu, fost mijlocaș și scouter la Dinamo, a vorbit despre situația de la club și spune ca nu crede ca echipa ii aparține lui Pablo Cortacero. Deși a fost prezentat pe site-ul oficial ca fiind noul finanțator al clubului, iar dupa aceea a plecat in Spania, Lupu nu cred ca Pablo Cortacero conduce…

- Danuț Lupu (53 de ani), fost fotbalist la Dinamo, a comentat situația de la clubul alb-roșu, unde Ionuț Negoița a vandut pachetul majoritar de acțiuni catre investitorul spaniol Pablo Cortacero. Lupu pare sa nu aiba foarte mare incredere in conducerea spaniola a „cainilor”. „Prin septembrie-octombrie…

- Andrei Gerea, membru Elite in cadrul programului DDB, a postat un mesaj in care analizeaza situația de la Dinamo dupa ce pachetul majoritar de acțiuni a fost vandut investitorilor spanioli, in frunte cu Pablo Cortacero. Gerea acuza, printre altele, faptul ca DDB nu a primit cele 7,5 procente din acțiunile…