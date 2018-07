Conducerea județului și implicit reprezentantul Guvernului in teritoriu nu pot rezolva situația a doua drumuri naționale rupte și care pun in pericol viața șoferilor și nu numai. Și atunci, ne intrebam: vorbim de o prostie acumulata structural și ornata individual sau de epoca de dominație Radulescu care a stabilit o relație privilegiata cu tampenia? Evaluarea autoritaților va fi stabilita la urne in 2020 de evaluarea cetațenilor care speram ca au deschis deja ochii și vad cine ne conduce… Drumuri naționale de pe teritoriul județului Valcea sunt rupte, iar autoritațile locale stau și se uita Dupa…