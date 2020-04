Stiri pe aceeasi tema

- Sediul Sectiei 19 Politie din Bucuresti este dezinfectat, iar trei politisti sunt in izolare dupa ce au intrat in contact cu un coleg dintr-o alta structura a Ministerului de Interne confirmat cu coronavirus.

- Ziarul Unirea Cazul numarul DOI, CONFIRMAT de COVID-19 in ALBA. Un Barbat internat pe secția ATI a Spitalului Județean. Mai multe CADRE MEDICALE in izolare Persoana confirmata pozitiv cu noul coronavirus, COVID-19, este un barbat in varsta de 60 de ani din Teiuș, care s-a prezentat in urma cu cateva…

- Conform informatiilor primite de la Directia de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud, in judetul nostru sunt la aceasta ora: - 1 persoana confirmata cu Coronavirus - 99 persoane in carantina si - 330 persoane in iz ...

- Imediat dupa diagnostic autoritatile din judet au anuntat ca barbatul, venit din Milano, ar fi intrat in contact cu o singura persoana, in urma rezultatelor anchetei epidemiologice. Acesta, insa, ar fi interactionat cu zeci de oameni. "Satmareanul nostru depistat pozitiv (declarat ca a intrat in contact…

- Senatorul PNL de Constanța Virgil Chițac a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Acesta și-a infectat, fiul, soția și asistentul personal. Liberalul a participat, luni, la ședința BPN a partidului, unde au fost prezenți foarte mulți parlamentari.El va fi izolat la domiciliu, la fel și restul membrilor…

- Primul caz de confirmare a infecției cu coronavirus din Ucraina este o persoana din Cernauți, care in data de 26 februarie a.c. a ajuns pe Aeroportul „Ștefan cel Mare" din Suceava, de la Bergamo-Italia. Potrivit agenției de știri din Cernauți BucPress, Ministerul Sanatații din ...

- Autoritațile județene iau masuri in cazul apariției unor cazuri de coronavirus și la Cluj, se pregatesc spații de carantina. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 82 de persoane care au venit din Italia in ultimele zile se afla in izolare, in judetul Maramures. In prezent nu exista nicio persoana in carantina. “Pentru buna informare a opiniei publice, va comunicam ca, la aceasta ora, in judetul Maramures sunt 82 de persoane in izolare si nicio persoana in carantina.…