- Conducerea Federatiei Romane de Tenis a fost recunoscuta in instanta dupa ce a castigat la Curtea de Apel procesul intentat de reprezentantul clubului Pamira Sibiu, Marius Vecerdea, prin care contesta alegerea lui Ion Tiriac la presedintia FRT. Conform reglementarilor Legii Sportului, Federatia Romana…

- Avocatul Gheorghe Piperea renunta la demersurile de a ataca in instanta actele emise de guvern cu privire la declararea starii de alerta, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a respins ca inadmisibila cererea de suspendare a Hotararii Guvernului nr.394/2020. Avocatul spune ca, desi a pierdut in instanta,…

- Inca un proces pierdut de Liviu Dragnea, de aceasta data la Tribunalul UE. El a dat in judecat Comisia Europeana, contestand indirect raportul OLAF care a dus la deschiderea dosarului Tel Drum Liviu Dragnea a pierdut procesul intentat in 2018 Uniunii Europene, la Tribunalul UE. Fostul lider al PSD a…

- Tribunalul Bucuresti s au pronuntat in dosarul in care Emilian Schwartzenberg, cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel, este acuzat de complicitate la dare de mita. Instanta a decis incetarea procesul penal fata de inculpatul Emilian Schwartzenberg sub aspectul complicitatii la infractiunea de la dare…

- Razboiul dintre Calin Geambașu și mama copilului sau, Angelica Cadar, a ajuns la final. Dupa doi ani in care s-au luptat in tribunale pentru custodia lui DaviN, artistul are caștig de cauza.

- Consiliul Local Municipal cheama in judecata Institutia Prefectului judetului Constanta, intr un dosar care are ca obiect un alt proces, pierdut de Prefectura si care viza atacarea unui Plan Urbanistic de Detaliu.Noul dosar, nr. 9364 212 2020 a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Constanta, sectia…

- Procesul celor aproximativ 40 de persoane din Constanta trimise in judecata pentru savarsirea unui numar total de 120 infractiuni, cauza fiind denumita generic "Fabrica de diplome falseldquo;, merge mai departe Dosarul se afla pe rolul Sectiei penale din Tribunalul Constanta, instanta care a stabilit…