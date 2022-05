Conducerea fără permis l-a băgat la închisoare într-un dosar de furt de lemne Hotii de lemne au dat lovitura nu in padure, ci in sat. Doi sateni din Scobinti au fost condamnati dupa ce au „dijmuit" din bustenii depozitati pe imasul localitatii. Au platit paguba, dar unul dintre ei tot a ajuns dupa gratii. Imasul satului Sticlaria incepuse sa fie folosit in august 2020 si ca depozit de lemn de catre Ocolul Silvic Harlau, care deschisese in apropiere un punct de lucru. Faptul a atras atentia si a doi frati din sat, Ion si Daniel-Andrei Musca. In noaptea de 11/12 octombrie 2020, cei doi s-au deplasat la depozit pentru a fura din lemnele. Au facut doua drumuri, carand 0,71… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

