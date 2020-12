Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand, noul primar al Sectorului 1, a suspendat toate achizitiile din sector, astfel incat tabletele necesare profesorilor nu pot fi cumparate. Acest lucru reiese dintr-o informare interna a Consiliului de Administratie al Colegiului German Goethe. De asemenea, potrivit informatiilor…

- Bucureștenii se vor bucura și anul acesta de luminițele de Craciun, a anunțat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. „Chestiunea iluminatului de sarbatori ține de un contract incheiat intre o companie municipala in subordinea Consiliului General și un operator privat. Trebuie sa avem un consiliu.…

- Clotilde Armand, noul edil al Primariei Sector 1, susține ca a descoperit o „gaura” de 700 de milioane de lei in bugetul instituției pe care o conduce. In plus, a prezentat imagini cu un tocator de hartii din biroul fostului primar, Daniel Tudorache, și o tonfa – un baston special de autoaparare, pe…

- Ion Valentin Voicu (Pro Romania Social Liberala) a ținut sa il felicite pe primarul ales al Sectorului 5 ca deși nu și-a preluat inca oficial mandatul de primar:”Am spus ca putem colabora pentru dezvoltarea Sectorului 5! Astazi, in urma unui demers facut catre domnul primar Cristian…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca a discutat la sediul partidului cu primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, despre formarea unei majoritati in Consiliul local, precizand ca Piedone nu va intra in PSD. "Am discutat despre majoritate", a afirmat Ciolacu, la finalul…

- Primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anuntat marti ca se va forma o majoritate PPUSL - PSD in Consiliul local al sectorului, adaugand ca va discuta si cu alte formatiuni politice care "doresc sa colaboreze in interesul cetatenilor". "Avand in vedere ca PSD are numarul cel mai mare…

- Primarul ales al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone a batut palma cu liderii PSD pentru a forma o majoritate in CL Sectorul 5. "PSD are numarul cel mai mare de consilieri locali in cadrul Consiliului local din Sectorul 5. Am ales sa discut prima data cu domniile lor pentru o posibila majoritate…

- Biroul Electoral Central a decis, vineri seara, ca nu se vor renumara voturile in Sectorul 1 și Sectorul 5, iar cererile in acest sensvor fi clasate. Prin urmare, Clotilde Armand este primar al Sectorului 1, cu toate contestatțiile și efortul candidatului PSD, Dan Tudorache, ide a determina Biroul sa…