- ALERTA… Devine tot mai dramatica de la o zi la alta, situația bolnavilor de Covid 19, care ajung la spitalul din Barlad. Acum, in secția de ATI Reanimare, se afla intr-o stare destul de grava, profesorul Ioan Harnagea, in varsta de 63 de ani, directorul Clubului Sportiv Școlar (CSS) Barlad, antrenor…

- Liderul consilierilor locali PNL din municipiul Iași, Eduard Boz, a postat un mesaj deplasat la adresa femeii insarcinate in sase luni, infectata cu COVID-19, care a murit in timpul transferului de la Arad la Timisoara. Politicianul a punctat ca vremea mesajelor soft a trecut, dupa ce tanara ar fi sustinut…

- Oficialii Univesitații Craiova au anuntat azi, pe pagina oficiala de Facebook, ca antrenorul echipei, Cristiano Bergodi, a fost depistat pozitiv la testele pentru COVID-19. Caz de COVID-19 la Universitatea Craiova. Acums-a aflat vestea proasta Antrenorul principal al Universitații Craiova, Cristiano…

- DATI O SANSA VIETII… Desi se stie despre terapia cu plasma convalescenta de peste patru luni, terapie salvatoare pentru pacientii infectati cu COVID-19, aceasta a inceput si la spitalul din Barlad abia saptamana trecuta. S-a administrat plasma salvatoare la doi pacienti aflati in stare grava la ATI…

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei Romaniei, CFR Cluj, a fost testat pozitiv cu COVID-19, potrivit gsp.ro . Este al 13-lea membru... The post Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, confirmat cu COVID-19. Ce jucatori clujeni au contactat și ei temutul coronavirus appeared first on Renasterea banateana…

- Un numar de 59 de angajați de la un abator din Vaslui au fost confirmați cu noul coronavirus. Focare sunt și la Spitalul Elena Beldiman din Barlad, precum și la Spitalul Județean din Vaslui. Directorul DSP...

- FOCAR… In Spitalul municipal de Urgenta din Barlad a izbucnit un focar de infectie cu noul coronavirus. Infectarea in masa s-a depistat in sectia Obstretica Ginecologie, la neonatologie, unde 11 cadre medicale (un medic, o infirmiera si restul asistente medicale) sunt infectate cu virusul SARS-CoV-2.…

- Noah Rubin, locul 225 ATP, l-a criticat pe Novak Djokovic. In urma turneului Adria Tour, mai multi jucatori s-au infectat cu noul COVID-19. Antrenorul lui Djokovic, Goran Ivanisevic, a reactionat la critici, potrivit Mediafax.Novak Djokovic si-a pus lumea tenisului in cap, dupa turneul demonstrativ…