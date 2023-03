Stiri pe aceeasi tema

- Prețul acțiunilor Credit Suisse s-a prabușit in ultimele zile, iar un imprumut de urgența acordat de banca centrala elvețiana nu a reșit sa calmeze neincrederea piețelor, scriu Financial Times și Reuters. UBS este in discuții pentru a prelua integral sau parțial Credit Suisse , consiliile de administrație…

- O retrogradare a ratingurilor si un proces din SUA au anulat joi o parte din usurarea adusa de linia de lichiditate de urgenta oferita joi de banca centrala elvetiana. Actiunile Credit Suisse au pierdut inca 8% vineri, dupa doua zile de fluctuatii puternice, in care actiunile sale si-au revenit joi…

- Actiunile Credit Suisse si-au reluat scaderea vineri, cu un declin de 8-, deoarece increderea investitorilor a ramas fragila in urma unui ajutor de 54 de miliarde de dolari pe care banca elvetiana si l-a asigurat saptamana aceasta de la Banca Nationala a Elvetiei, transmite Reuters. O retrogradare a…

- Randamentul obligatiunilor pe doi ani ale Trezoreriei SUA a crescut, ca si preturile spot ale aurului. Banca Centrala Europeana a efectuat o noua majorare a dobanzii cheie cu 0,50 puncte procentuale, in ciuda tulburarilor recente de pe pietele financiare. Actiunile First Republic Bank au crescut cu…

- Banca elvetiana, care are probleme financiare, a anuntat miercuri seara ca isi va exercita optiunea de a se imprumuta de la banca centrala elvetiana in cadrul unei facilitati de imprumut acoperite si a unei facilitati de lichiditate pe termen scurt. Banca Nationala Elvetiana si Autoritatea Elvetiana…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat joi o noua majorare a dobanzii de politica monetara, cu 0,50 de puncte procentuale, semnaland ca este pregatita sa furnizeze lichiditati bancilor, daca va fi necesar, pe fondul tulburarilor recente din sectorul bancar, transmite CNBC. BCE a semnalat timp de cateva…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a anuntat marti ca a inrautatit perspectiva atribuita sistemului bancar al SUA de la stabila la negativa, citand riscurile ridicate pentru sector dupa turbulentele provocate de colapsul Silicon Valley Bank (SVB), care a alimentat temerile privind…

- A urmat un anunt din partea bancii axate pe sectorul tehnologiei, privind o majorare de capital pentru a ajuta la compensarea pierderilor din vanzarea de obligatiuni. Indicele Euro Stoxx Banks a scazut cu 4%, inregistrand cea mai proasta evolutie zilnica din iunie. Actiunile bancii germane Deutsche…