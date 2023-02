Un grup de medici a cerut, printr-o petiție, demisia președintelui Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, pe care l-au acuzat ca a ascuns populației efectele adverse cunoscute ale vaccinului Covid, promovat ca sigur și eficient. Totodata, președintelui CMR i s-a reproșat ca a recomandat vaccinarea gravidelor, deși nu fusesera facute studii in acest sens. Daniel […] The post Conducerea Colegiului Medicilor, acuzata ca a ascuns efectele adverse ale vaccinarii Covid first appeared on Ziarul National .