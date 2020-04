Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Lia Olguța Vasilescu, il taxeaza pe ministrul de Finanțe, Florin Cițu, cel care a ieșit public sa avertizeze populația cu privire la starea economiei. Olguța Vasilescu susține ca Florin Cițu nu se gandește sa ia masuri pentru a proteja populația, dar cu toate acestea mai are ”curaj”…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, miercuri, ca PSD va analiza posibilitatea unei noi sesizari la CCR dupa propunerea facuta de Klaus Iohannis, deoarece nu ar fi o propunere care sa strânga o majoritate parlamentara.Presedintele interimar al PSD a anuntat ca social-democratii…

- Cererile presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre Presedintele Romaniei si Parlament vor fi dezbatute in sedinta care va incepe la ora 11.00, a anuntat CCR. Tot luni, la ora 16.00, este programata sedinta Camerelor reunite…

- Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului este programata la ora 16.00, insa in eventualitatea in care Curtea Constitutionala admite sesizarea PSD, sedinta ar ramane fara obiect. Inainte, de la ora 13.00, au loc sedintele Birourilor permanente, atat la Camera, cat si la Senat. Ordinea de zi…

- PSD vrea sa fie foarte dur la audieri cu anumiti ministri din Guvernul Orban, la audieri. Potrivit unor surse, sunt vizati urmatorii ministri: Florin Citu, Violeta Alexandru, Ion Stefan si Catalin Predoiu. Cele mai dure intrebari vor fi adresate aici.In schimb, exista si ministri care sunt considerati…

- Audiere cu scandal in Parlament! Florin Cițu, propus ministru de Finanțe in guvernul Orban 2, a fost luat la intrebari și de Cosette Chichirau de la USR.„Data trecuta nu prea am primit raspunsuri. Implementați aceeași tactica ca și PSD, va e teama de alegeri. Suntem intr-o criza politica pentru…

- PSD va decide in sedinta CExN ce strategie va adopta in Parlament in privinta votului de investitura a Guvernului Orban 2, in conditiile in care presedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu, intentioneaza sa depuna, tot luni, la Curtea Constitutionala, o sesizare cu privire la desemnarea lui…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea PSD asupra proiectului referitor la Institutul National al Magistraturii pentru care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament. "Prin Decizia nr. 1557 din 3 noiembrie 2010, Curtea Constitutionala a statuat ca la…