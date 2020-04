Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat marți seara, la Digi24, ca la Spitalul Suceava se va reveni incepand de joi la conducere civila și militarii vor pleca.„Peste doua zile deja se preda la Suceava managementul unei echipe civile. Avem circuit, un personal reabilitat, incredere recapatata,…

- Președintele Consiliului Județean Maramure, Gabriel Zetea, susține ca Sorina Pintea nu revine la conducerea Spitalului Județean Baia Mare și propune ministrului Sanatații, Nelu Tataru, sa constate suspendarea contractului de management al acesteia, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat transmis…

- COVID-19. Nelu Tataru, Ministrul Sanatații, a vizitat recent doua spitale din județul Constanța. Acesta a afirmat ca orașul de la malul marii este un focar de infecție in dezvoltare. Imediat, pe internet a inceput sa circule un videoclip in care Gica Hagi vorbea despre Spitalul Județean Constanța. …

- Metodele cazone ale generalului in rezerva Ionel Oprea au determinat personalul sanitar al Spitalului Județean Suceava sa riposteze. ”Daca voiam sa marșaluim in șir ne faceam soldați, nu medici”, i-au spus ei ministrului Nelu Tataru. Dincolo de situația punctuala de la Suceava, mai multe surse vorbesc…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, merge astazi la Suceava, unde noua conducere a spitalului județean a demisionat. Ionel Oprea, noul secretar de stat din minister, va ramane acolo sa gestioneze situația.

- Județul Sibiu a anunțat, vineri, primele doua cazuri de infecții cu coronavirus. Virusul a fost confirmat in cazul a doi pacienți internați la Spitalul Clinici Județean de Urgența Sibiu.Conform tribuna.ro, se pare ca unul dintre cazuri ar fi fost conformat la Cluj-Napoca. Starea celor doi pacienți este…

- Avand in vedere confirmarea primului caz de infectare cu COVID-19 pe teritoriul Romaniei, precum si faptul ca o parte insemnata a delegatilor la congresul PSD (presedinti de Consilii Judetene, primari, consilieri locali si judeteni, precum si alti reprezentanti ai autoritatilor locale) sunt implicati…

- NORI NEGRI… Este furtuna pe scena politica romaneasca, dupa ce PSD, ajutat de alte formatiuni politice, a trecut prin Parlament motiunea de cenzura. Conducerea judeteana a PNL Vaslui considera ca, in aceste conditii, in care PSD controleaza Parlamentul, prin numarul de parlamentari in functie, se impune…