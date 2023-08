Stiri pe aceeasi tema

- In conferința de presa in care a fost prezentat ca antrenor principal la Chindia Targoviște, Vasile Miriuța (54 de ani), ultima data la Minaur Baia Mare, cu care a retrogradat in aceasta primavara tarzie in Liga 3, a primit și o intrebare care l-a pus intr-o situație ușor stanjenitoare, in care sa dea…

- CSM Slatina nu este la potențialul pe care il dorește Daniel Oprescu, mai fiind de pus la punct anumite aspecte”Nu ma multumeste in totalitate rezultatul. Partial, obiectivul a fost atins, in sensul ca nu am primit gol, dar impreuna cu jucatorii ne-am pus sperante mari ca o sa castigam acest meci, tocmai…

- Chindia Targoviște l-a convins pe Maxim Cojocaru, in varsta de 25 de ani, extrema care pana acum a evoluat doar in țara natala cu excepția unei perioade de aproape jumatate de an. Noul jucator al Chindiei a venit de la Petrocub, pentru care a evoluat un an și jumatate. Anterior, a mai bifat, la nivel…

- Chindia Targoviște și-a prezentat miercuri, 26 iulie, patru noi achiziții perfectate in aceasta vara, doi dintre ei fiind in lot inca de la reunirea efectuata fix in urma cu o luna, la 26 iunie. Ionuț Anișorac, Alberto Calin, Luca Manolache și Alin Boțogan au semnat cu echipa dambovițeana. Calin și…

- Chindia Targoviște continua sa mute la capitolul achiziții, iar recent a oficializat venirea lui Matteo Fedele, in varsta de 31 de ani. Liga2.ro a anunțat de zilele trecute aducerea mijlocașului din ”Țara Cantoanelor”, informeaza liga2.prosport.ro. Ultima data, Matteo Fedele a fost sub contract cu o…

- La sfarșitul sezonului 2022/23 din Superliga Romaniei, Chindia Targoviște a retrogradat in eșalonul secund, dupa ce Anton Petrea nu a putut asigura salvarea de la retrogradarea directa in ultima etapa. Chindia Targoviște a anunțat pe rețelele social media al patrulea transfer al verii: Dorian Railean,…

- In preziua reunirii, clubul UTA anunța transferul lui Denis Dumitrașcu (28 de ani). E al doilea fotbalist care vine de la Arad de la retrogradata Chindia Targoviște, dupa atacantul Godberg Cooper (25 de ani). Dumitrașcu e fotbalist de picior stang și in cariera sa a mai trecut pe la CSM Ramnicu Valcea,…

- Odata ce utilizatorul acceseaza postarea sponsorizata, este redirecționat catre un articol care incearca sa-l convinga sa viziteze pagini de phishing. Atacatorii vor astfel sa convinga potențiale victime sa-și furnizeze date personale, financiare sau de autentificare pe site-uri controlate de ei, sub…