- Procedurile de organizare a concursului pentru postul de sef al Politiei Capitalei au fost suspendate temporar. Reamintim ca la conducerea acestei institutii a fost imputernicit pana marti, 5 ianuarie, comisarul sef Bogdan Berechet despre care politistii din Bucuresti spun ca a intermediat intalnirea,…

- Circa 500.00 de chinezi din Wuhan, adica aproape 5% din totalul celor 11 milioane de locuitori ai orasului, s-au imbolnavit in realitate de COVID-19, conform unui studiu realizat de Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din China. Datele arata ca numarul real al persoanelor infectate din Wuhan,…

- Cu doar o victorie in noua meciuri la FC Voluntari, Mihai Teja (42 de ani) e in mare pericol sa fie demis. Conducerea studiaza deja soluții pentru schimbarea tehnicianului. FC Voluntari pornise foarte bine in sezonul acesta, dar a ajuns sa caute un alt antrenor pentru 2021. Conducerea a inceput deja…

- Șefii de secții din Spitalul Județean de Urgența din Piatra Neamț și membrii Comitetului Director al SJU se vor reuni marți pentru a nominaliza un nou manager, dupa ce Lucian Micu și-a anunțat, luni, demisia, potrivit Mediafax. „La ora 13.00 a fost convocata o ședința pentru a fi ales noul…

- Zece pacienți au murit in salonul din secția ATI COVID a Spitalului Județean din Piatra Neamț, care a ars, iar rudele acestora au fost puse sa plateasca taxa de imbalsamare, scrie Observator News. Conducerea spitalului a anunțat ca familiile decedaților sunt scutite de plata taxelor pentru serviciile…

- Conducerea lui Dinamo se gandește sa faca o mutare surpinzatoare și ar fi gata sa-l aduca inapoi pe Gabi Raduța, fostu șef al Centrului de Copii și Juniori al clubului. Rezultatele slabe inregistrate la juniori, printre care și o infrangere cu FCSB U17, scor 2-8, ii determina pe șefii spanioli din club…