Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP), formata din președintele Mihai Precup și vicepreședinții Ciprian Hojda și Victor Moraru și-a dat demisia, a anunțat marți, 16 iulie, Guvernul Romaniei.Cei trei și-au inaintat demisiile la Secretariatul…

- Conducerea Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice AMEPIP si a prezentat demisia, urmand sa fie organizata selectia pentru o noua echipa manageriala a institutiei.Potrivit unui comunicat oficial, presedintele AMEPIP Mihai Precup, vicepresedintii Ciprian Hojda…

- Provizoratele reprezinta o problema majora in cadrul companiilor de stat, susține Mihai Precup, presedintele Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP). Intr-un comunicat emis miercuri, Precup a explicat ca rotația frecventa a membrilor consiliilor de…

- ”Technic” este absolut ”imposibil votul dublu, dar in unele localitați rurale mai mici ”sar in ochi” aceste creșteri ale numarului persoanelor cu domiciliu provizoriu, a subliniat Toni Grebla, președintele Autoritații Electorale Permanente. ”Avem o evidenta exacta (…) si sar imediat in ochi aceste…

- In acest context, Mihai Precup a reafirmat decizia instituiiei pe care o conduce de a indeplini toate jaloanele din PNRR. ”Suntem 100% hotarati sa indeplinim toate jaloanele din PNRR ce tin de Agentia pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice”, a precizat el. ”Precizarile…

- Secretariatul General al Guvernului inițiaza consultari cu acționarul unic, Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., pentru a contura planul de selecție pentru membrii viitorului Consiliu de Administrație al Smart S.A. Secretariatul General al Guvernului, in calitate…