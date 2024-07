Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) și-a prezentat demisia, urmand sa fie organizata selecția pentru o noua echipa manageriala a instituției, informeaza marți Guvernul.

- Secretarul de stat Raed Arafat le-a transmis, joi, reprezentantilor din subordine, sa nu lase oamenii sa intre in spatii inchise, in stadioane, la festivaluri, in timpul codului rosu de canicula, care vine si cu vijelii, el precizand ca riscul este foarte mare. Arafat a mai spus ca ONG-urile cu care…

- Deputatul USR, Dan Barna, și-a inaintat demisia catre Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Dan Barna demisioneaza din Parlamentul Romaniei pentru a putea sa mearga la Bruxelles, acolo unde a caștigat un mandat de europarlamentar.

- Catalin Drula, președintele USR, a DEMISIONAT: Va convoca alegeri pentru un nou lider, dar nu va mai candida Catalin Drula, președintele USR, a DEMISIONAT: Va convoca alegeri pentru un nou lider, dar nu va mai candida Președintele USR, Catalin Drula, a demisonat și a anunțat ca va convoca un Congres…

- PREVENIREA FRAUDELOR ELECTORALE: Rolul crucial al operatorilor de calculator din secțiile de votare. Procesele electorale corecte și transparente sunt fundamentale pentru buna funcționare a democrației. Monitorizarea și verificarea identitații alegatorilor, precum și prevenirea votului multiplu, sunt…

- Situația din cadrul Ministerului Apararii din Rusia este una cu adevarat exploziva. Dupa ce Vladimir Putin a luat decizia de a-l schimba din funcție pe ministrul Apararii, Serghei Șoigu, acum adjuncții ministrului sunt anchetați pentru deturnare de fonduri, scrie https://www.stiripesurse.ro, preluat…

- Trei procurori din DNA s-au razgandit și au revenit asupra deciziilor de a demisiona din instituția Anticorupție, in semn de protest fața de numirea noului șef al Serviciului Teritorial Constanța, Mihai Stanciu. Cei trei procurori și-au dat demisia in bloc impreuna cu ceilalți colegi și au semnat și…