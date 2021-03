Conducere nouă la IPJ Bacău Ministrul de Interne Lucian Bode a numit o conducere interimara la IPJ Bacau, dupa crimele de la Onesti. Cu data de 5 martie 2021, comisar șef de poliție Buliga Toader a fost imputernicit sa exercite, pentru 3 luni, atribuțiile funcției de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bacau. Potrivit Poliției Romane, comisarul șef Buliga […] The post Conducere noua la IPJ Bacau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a numit o noua conducere la IPJ Bacau, pentru un mandat de 3 luni, posturile ramanand vacante ca urmare a sanctiunilor aplicate in legatura cu gestionarea cazului de la Onesti, cand doi oameni au fost ucisi intr-un apartament de un barbat nemultumit ca isi…

- Cu data de 5 martie 2021, prin ordin al ministrului afacerilor interne, comisar șef de poliție Buliga Toader a fost imputernicit sa exercite, pentru 3 luni, atribuțiile funcției de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, anunta IGPR. Comisarul șef de poliție Buliga Toader…

- Vasile Oprișan este chestor de 7 ani și a condus IPJ Bacau din 2009, iar din 2003 pana in 2009 a fost comandantul adjunct al inspectoratului. De neclintit, am putea spune, pana la dubla crima de la Onești, cand ministrul de interne Lucian Bode i-a decapitat pe toții șefii județului și poliției din Onești.…

- Nenorocirea s-a intamplat luni, in Onești. Barbatul de 60 de ani a venit la apartamentul pe care il pierduse, se pare in urma unei executari judecatorești și i-a sechestrat pe cei doi muncitori angajați sa renoveze apartamentul, potrivit Mediafax. Fostul proprietar se pare ca nu se impacase cu gandul…

- Rata de infectare in orașul Nadlac, din județul Arad, una dintre cele mai importante localitați de la granița Romaniei din punct de vedere al tranzitului, se apropie de 5 la mia de locuitori, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) cere carantinarea acestuia, transmite Mediafax. CJSU…

- Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost publicat, joi seara, pe site-ul Ministerului Finantelor. Acesta prevede ca bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 174.102,0 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 318.456,6 milioane lei credite de angajament si in suma de 261.451,7…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan este al doilea lider important al liberalilor, care il ataca dur, in ultimele zile, pe Vlad Voiculescu, ministrul USR-PLUS al Sanatații. Primele critici au venit din partea primarului de la Cluj, Emil Boc, susținut și de alți lideri ai formațiunii, care a atras…

- Un tanar de 21 de ani din judetul Arad a fost obligat de politisti sa stearga un mesaj electoral postat pe o retea de socializare chiar in ziua votului, el acceptand si primind un avertisment. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Adina Aconstantinesei, a declarat ca…