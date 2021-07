Conducea fără permis, o mașină neînmatriculată Polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 2 Band au identificat in trafic luni, 12 iulie, in jurul orei 11.45, pe raza localitații Șaulia, un autoturism condus de un barbat din aceeași localitate. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca barbatul nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule, … Post-ul Conducea fara permis... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

