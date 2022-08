Conducea drogat la volan prin Budeasa. Bărbatul a rămas fără permis In saptamana 15-21 august a.c., polițiștii rutieri au efectuat 16 testari cu aparatul DrugTest, iar mulți dintre conducatorii auto verificați au fost testați cu aparatul etilotest. Astfel, pe 20 august a.c., in jurul orei 20:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești au depistat un barbat de 29 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

