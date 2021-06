Stiri pe aceeasi tema

- Un bucureștean in varsta de 37 de ani a fost prins de polițiști, astazi, in timp ce șofa cu viteza uriașa prin municipiul Arad. Polițiștii Biroului Rutier l-au depistat in timp ce șofa cu viteza excesiva pe bulevardul Nicolae Titulescu. Aparatul radar a inregistrat o viteza de 141 km/h. Practic, șoferul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a sanctionat societatea City Insurance cu 2,93 milioane lei, iar conducerea companiei cu amenzi in valoare totala de 8 milioane de lei, in urma mai multor actiuni de control la sediul asiguratorului (on-site) cat si controale permanente (off-site), conform agerpres.…

- Amenda usturatoare și mașina confiscata, sancțiunile primite de un barbat care transporta ilegal resturi din construcții, in Timișoara. Șoferul ridicase moloz și alte deșeuri de pe un șantier și a fost prins de polițiștii locali pe b-dul Ștefan cel Mare.

- Un tren de marfa cu mașini Ford face in mod frecvent 26 de ore pe cei 400 km dintre Craiova și granița cu Ungaria, iar la vama mai sta inca noua ore, pentru ca nu suntem in Schengen, iar controalele dureaza. „Viteza medie este de 15-20 de kilometri pe ora, mai puțin decat pot eu sa prind cu bicicleta.…

- Incalcarea regulilor este privita drept sport național in țara noastra, motiv pentru care puțini sunt cei care mai țin cont de legi. Cu toate acestea, cei care sunt prinși in fapt pot primi amenzi usturatoare pe care sa le țina minte toata viața. Un caz de acest gen a avut loc recent, in sectorul 5…

- Un sofer a scapat de amenda si de sanctiunea suspendarii permisului dupa o gafa de proporții facuta de polițiștii de la rutiera. Incidentul s-a petrecut in 17 mai 2020, in municipiul Aiud, judetul Alba. Un barbat a fost sacționat de poliție, dar a contestat precesul verbal. Șoferul avut castig de cauza…

- Loft-Diplomat, clubul de fițe din Capitala, a organizat pe 27 martie, dupa ora 21.30, o petrecere la care au participat zeci de persoane atat in interiorul clubului, cat și pe terasa. Aceasta in ciuda noilor restricții impuse in Capitala. Imaginile au fost facute publice pe instagram de mai multe persoane…