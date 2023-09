Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Birligea (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, va fi convocat in premiera la prima reprezentativa. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024:Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (Prima TV)Romania - Kosovo se disputa marți, 12 septembrie, de la 21:45 (Antena…

- Revenit in aceasta vara in SuperLiga la FCSB, fudașul Vlad Chiricheș a rezistat pana in etapa a șaptea, iar accidentarea suferita in partida cu UTA il va ține pe tușa patru saptamani.

- Naționala Romaniei se pregatește! In luna septembrie, “tricolorii” se vor bate cu Israel și Kosovo, iar Edi Iordanescu a anunțat lotul preliminar. In perspectiva celor doua jocuri din grupa de calificare la EURO 2024, selecționerul Edward Iordanescu a trimis 25 de convocari preliminare pentru fotbaliști…

- Alex Mitrița (28 de ani) are un start de sezon remarcabil in Superliga, cu un impact major in jocul Universitații Craiova, iar extrema stanga de buzunar reclama convocarea la naționala Romaniei pentru "dubla" de luna viitoare, cu Israel și Kosovo, din preliminariile Euro 2024. "Orice jucator vrea la…

- ELVEȚIA - ROMANIA 2-2. Ianis Hagi, folosit din primul minut de Edi Iordanescu, a ieșit de pe teren in minutul 57, cand elvețienii conduceau cu 2-0. Cu puține realizari in perioada petrecuta pe teren, fotbalistul lui Rangers a evidențiat la final spiritul de lupta al „tricolorilor” și lucrurile pozitive…

- In partida cu Elveția, selecționerul Edi Iordanescu va miza pe Deian Sorescu, jucator de banda dreapta, pentru postul de fundaș stanga. Elveția - Romania se joaca de la 21:45, liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Prima TV. Se mai joaca azi: Belarus - Kosovo (21:45), Israel - Andorra (21:45);„Tricolorii”…

- Kosovo - Romania 0-0 » In ziua in care a implinit 45 de ani, selecționerul Edi Iordanescu a obținut un punct important in vederea calificarii la Euro 2024. Reporterul special GSP Remus Raureanu și fotoreporterul GSP Raed Krishan sunt la Priștina și transmit toate informațiile care conteaza inaintea,…

Formatia Valladolid este ultima retrogradata din campionatul Spaniei, ca urmare a rezultatelor de duminica, din etapa finala a LaLiga, informeaza news.ro.Valladolid a remizat cu Getafe, scor 0-0.