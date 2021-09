Un conducator auto al CTP Iași este cercetat de catre Comisia de disciplina a instituției, in urma afișarii, in mod nelegal, pe parbrizul autobuzului pe care il conducea, a unor mesaje anti-vaccinare. Din primele cercetari, a reieșit faptul ca șoferul a lipit materialele menționate in timpul serviciului, dupa ce a ieșit din garaj, in urma cu doua zile, și a fost obligat sa le indeparteze de catre reprezentanți ai CTP Iași, abilitați sa monitorizeze activitatea conducatorilor mijloacelor de transport public. Conducerea instituției a luat act de indata de comportamentul neadecvat al angajatului…