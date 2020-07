In ciuda faptului ca de curand și-au aratat susținerea fața de Dan Petrescu, cel care mai are contract pana in anul 2022, conducatorii clujeni nu pot trece peste o eventuala ratare a titlului in Liga 1 in dauna Universitații Craiova. Și cum oltenii au prima șansa in acest moment pentru caștigarea campionatului, oficialii din Gruia ar fi inceput sa tatoneze terenul pentru gasirea unui nou...