Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 3 mai - Sputnik. Poliția se așteapta la un trafic intens pe șoselele din țara dupa Paște, cand toți chișinauienii care au plecat in localitațile lor de origine ca sa sarbatoreasca se vor introarce in capitala, insa la aceasta ora la intrarea in Chișinau nu s-au format inca ambuteiaje. …

- CHIȘINAU, 3 mai - Sputnik. Inspectoratul Național de Securitate Publica informeaza ca agenții de patrulare vor fi prezenți pe șosele din țara pentru a fluidiza traficul rutier. Cei mai mulți se vor afla la intrarea in Chișinau. „Astazi, mulți cetațeni se intorc acasa de la parinți, rude sau…

- CHIȘINAU, 4 apr - Sputnik. Duminica, in jurul orei 08:00, oamenii legii verificau șoferii de microbuze cum respecta normele sanitare. © Photo : Facebook / Poliția Republicii MoldovaFoto: A murit chiar de ziua lui - Accident teribil a luat viața a doi minori In timpul controalelor, la volanul…

- CHIȘINAU, 1 apr - Sputnik. Viteza excesiva și urcarea la volan in stare de ebrietate continua sa faca victime. O tanara de 18 ani și-a pierdut viața noaptea trecuta dupa ce mașina in care se afla a derapat intr-un șanț de scurgere a apei. Automobilul era condus de un barbat de 23 de ani in stare…

- CHIȘINAU, 28 mart – Sputnik. Potrivit datelor publicate de Poliția de Frontiera, s-au inregistrat mai multe nereguli la hotarul țarii. Este vorba despre doua treceri ilegale ale frontierei moldo-ucrainene; cinci persoane au incalcat regimul zonei de frontiera și cel al punctelor de trecere; trei cetațeni…

- CHIȘINAU, 6 mart – Sputnik. Accident cumplit in sectorul Buiucani al Capitalei. Un conducator auto a intrat intr-un stalp de la intersecția strazilor Tudor Vladimirescu și Ion Pelivan. Din poza postata pe rețelele de socializare se vede ca in urma impactului mașina a fost destul de avariata.…

- CHIȘINAU 27 feb - Sputnik. Vineri seara, poliția a fost anunțata despre un accident care s-a produs in apropiere de satul Poganești, raionul Hancești. Potrivit ofițerului de presa al Inspectoratului de Poliție Hancești Cristina Vicol, un motociclist a urcat beat la volan și s-a lovit de un automobil.…

- CHIȘINAU 12 feb - Sputnik. In dupa-amiaza zilei de vineri, un autobuz care transporta 15 elevi a ramas blocat in nameți. Incidentul a avut loc pe drumul dintre localitațile Visoca și Niorcani din raionul Soroca. Autobuzul se deplasa de la liceul din satul Visoca spre casele copiilor, insa din cauza…