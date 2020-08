Stiri pe aceeasi tema

- Liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European (PE) isi reafirma vointa de a conditiona alocarea de fonduri europene de respectarea statului de drept de catre statele beneficiare, vizand fara sa le numeasca Ungaria si Polonia intr-o scrisoare adresata Germaniei, care detine presedintia…

- Rezolutia privind mandatul Parlamentului European pentru imbunatatirea propunerii de buget in negocierile cu reprezentantii Consiliului a fost adoptata cu votul unei largi majoritati a eurodeputatilor. In textul rezolutiei care serveste drept mandat in urmatoarele negocieri ale finantarii UE, Parlamentul…

- Ungaria, Polonia, de o parte, si Olanda si presedintele Consiliului European, Charles Michel, de cealalta parte, au revendicat marti victoria dupa ce summitul european a lasat deschisa chestiunea conditionarii accesarii fondurilor europene si a sumelor din fondul european de redresare de situatia statului…

- „In rezolutia Parlamentului European pe care o vom adopta joi vom cere o conditionare foarte clara, extrem de stricta a fondurilor europene de statul de drept, mai stricta decat acordul din Consiliu. De ce vom reusi noi sa cerem mai mult? Fiindca in PE este suficienta o majoritate absoluta pentru a…

- Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan, spune ca „acordul la care a ajuns Consiliul European este bun pentru Europa și foarte bun pentru Romania”. „Romania va primi in urmatorii ani mai multe fonduri europene decat a primit oricand pana acum de la Uniunea Europeana, aproape 80 de miliarde de…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, lider al grupului Renew Europe, a cerut, miercuri, in plenul Parlamentului European, in cadrul discursului sau adresat cancelarului Angela Merkel, ca acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de respectarea statului de drept. Solicitarea presedintelui Renew…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat demararea proiectului social privind distribuția tabletelor educaționale romanești. De primele tablete vor beneficia elevii din comuna Poiana Vadului, județul Alba. “Ne ținem de cuvant! In urma cu cateva saptamani am anunțat ca lucram, impreuna cu parteneri…

- "Crearea Biroului Procurorului Public European, care speram sa devina operational la sfarsitul lui 2020, este un pas important in aceasta directie, avand potentialul de a schimba complet paradigma in domeniul justitiei penale", scrie Kovesi. Aceasta si-a exprimat dorinta ca EPPO sa fie o institutie…