Condițiile UDMR. Ar putea vota moțiunea împotriva Guvernului UDMR ar putea vota o moțiune de cenzura impotriva Guvernului daca propunerile sale privind masurile fiscale nu sunt acceptate de Coaliție. Conditiile UDMR: cresterea taxarii jocurilor de noroc; banii din taxa pe lux sa se intoarca la primarii; desfiintarea ANAF-urilor regionale; suprataxarea bancilor sa nu se rasfranga asupra clientilor prin cresterea dobanzilor; senuntarea la comasarea institutiilor de cultura; renuntarea la pragul de 2,5% din buget pe care il pot cheltui primarii. Liderul UDMR a spus inițial ca premierul Marcel Ciolacu trebuie sa prezinte varianta Guvernului in grupurile parlamentare… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca discuțiile cu UDMR legate de pachetului fiscal țin de fișa postului și ca nu au nicio legatura cu susținerea din parlament. Premierul le explica actul normativ pe care urmeaza sa iși angajeze raspunderea Guvernului. Intrebat daca a obținut susținerea UDMR și a minoritaților…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, la Parlament, dupa ce a discutat cu premierul Marcel Ciolacu despre pachetul de masuri fiscal-bugetare pe care Guvernul intenționeaza sa-și asume raspunderea, ca din draft trebuie sa dispara obligatoriu cel puțin trei prevederi. Discuțiile au loc in…

- Semneaza sau nu UDMR moțiunea? Presedintele Kelemen Hunor susține ca va da un raspuns abia dupa ce va vedea textul asumarii Guvernului pe tema masurilor fiscale. Politicianul explica: „Pe noi ne intereseaza ce se va intampla cu autoritatile locale, fiindca acolo chiar lucrurile sunt destul de alarmante,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca, dupa ce va vedea textul asumarii Guvernului pe tema masurilor fiscale, Uniunea va decide daca semneaza sau nu motiunea de cenzura. El arata ca UDMR este interesata de ce se va intampla cu autoritatile locale, in mod deosebit, si cu deficitul bugetar.„Vedem…

- Presedintele AUR, George Simion, a anuntat luni, ca intetioneaza depunerea unei motiuni de cenzura la inceputul acestei sesiuni parlamentare, mentionand ca daca USR doreste sa faca opozitie, atunci trebuie sa sprijine aceasta motiune care ar urma sa fie depusa la asumarea raspunderii Guvernului pe masurile…

- Robert Sighiartau este de parere ca premierul Marcel Ciolacu poarta ”ghinion”. Cu referire la recenele evenimente. ”Nu vrea sa fie critic si sa profite de tragediile care au fost, dar ”e clar cu ochiul liber ca de cand a venit domnul Ciolacu zici ca avem ghinion”. Apoi este nemulțumit și pentru ca,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, vorbește, intr-un interviu pentru 24.hu , despre ieșirea Uniunii de la guvernare, tensiunile din coaliția PSD-PNL, riscurile ca UDMR sa nu mai intre in Parlament la alegerile din 2024 și necesitatea ca in acest an sa fi fost organizate alegeri anticipate. Kelemen Hunor…

- Liderul grupului parlamentar USR din Camera Deputaților, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, la Antena 3, ca formațiunile de opoziție au semnaturile necesare inițierii unei moțiuni de cenzura dupa ce Guvernul Marcel Ciolacu iși va angaja raspunderea in Parlament pe pachetul legislativ privind reforma aparatului…