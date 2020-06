Conditiile si mecanismul de acces la banii Fondului UE de relansare

Comisia Europeana isi dubleaza eforturile pentru a arata ca Europa a invatat lectiile trecutului si va evita acum, dupa "Marea izolare", greselile comise in timpul "Marii recesiuni".



Potrivit Euractiv, propunerile de iesire din criza provocata de coronavirus nu seamana deloc cu planul pus in aplicare dupa criza financiara din 2007-2008, cand insistenta Comisiei pentru austeritate - modul impus pentru echilibrarea conturile publice - a condus la o recesiune accentuata in 2012.



Conditionalitatile atasate Fondului de revenire economica, cu un buget propus de 750 miliarde - parte…