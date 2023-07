Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a dat miercuri un termen de trei luni Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) pentru ca aceasta sa obtina "rezultate concrete" asupra aplicarii componentei ce priveste exporturile agroalimentare rusesti inclusa in acordul privind exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagra, caz in care Moscova…

- Ultima nava care transporta cereale provenite din Ucraina prin Marea Neagra a fost inspectata luni seara la Istanbul, cu cateva ore inainte de expirarea acordului international, a anuntat ONU, potrivit France Presse.

- Rusia a reiterat marti cererea ca banca sa agricola de stat sa fie reconectata la sistemul global de plati SWIFT si a spus ca nu va accepta o propunere de compromis a Uniunii Europene pentru prelungirea acordului privind exporturile de cereale ale Ucrainei, transmite Reuters.Cu 13 zile ramase pana…

- Uniunea Europeana ia in considerare o propunere pentru Banca Agricola a Rusiei de a inființa o filialapentru a se reconecta la rețeaua financiara globala, ca o soluție pentru Moscova in incercarea de a convinge Kremlinul sa extinda acordul de cereale de la Marea Neagra, a anunțat Financial Times. Pe…

- Acordul privind cerealele din Marea Neagra care permite exporturile maritime din Ucraina va fi cel mai probabil reinnoit, spun sursele de pe piața, dar chiar și un veto din partea Rusiei nu ar impiedica livrarile ucrainene sa ajunga pe piețele globale, deși la un cost mai mare, noteaza Reuters.Turcia,…

- Desi presa occidentala, cu trimitere la surse oficiale de la Kiev anunța ca astazi va avea loc o noua intalnire cu participarea tuturor parților implicate pentru prelungirea Acordului pe cereale, Moscova nu confirma niciun posibil contact pe acest subiect.

- Serghei Lavrov da vina pe Occident pentru blocajul existent in privinta acordului pentru transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a spus marti ca Moscova nu vede "practic niciun rezultat" de pe urma acordului cu Natiunile Unite destinat sa ajute exporturile…