Condițiile Rusiei pentru continuarea exportului de cereale ucrainene pe Marea Neagră Rusia a declarat luni ca ar fi 'inadecvata' prelungirea acordului privind exporturile prin Marea Neagra daca sanctiunile care ii afecteaza exporturile agricole nu sunt ridicate si nu sunt rezolvate alte probleme, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

