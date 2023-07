Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 510. Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat, luni, ca armata rusa pregateste o riposta la atacul fortelor ucrainene asupra Podului Kerci, care face legatura intre Crimeea si Rusia, un incident soldat cu moartea a doi civili

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, luni, ca isi mentine convingerea ca omologul sau rus, Vladimir Putin, vrea prelungirea Acordului cu Ucraina privind exporturile de cereale, iar Germania insista ca Rusia sa accepte acest lucru.

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) din Statele Unite, William Burns, a declarat sambata ca revolta armata a liderului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost o provocare la adresa statului rus si a aratat efectul coroziv al razboiului președintelui Vladimir Putin in Ucraina, scrie…

- Suntem in ziua 480 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Președintele sud-african i-a transmis lui Vladimir Putin ca vrea „ca acest razboi sa se incheie”, in timp ce liderul de la Kremlin și-a reiterat pozitia conform careia Ucraina si aliatii sai occidentali au declansat conflictul…

- Presedintele rus Vladimir Putin il elogiaza joi, intr-un mesaj, pe "dragul (sau) prieten", omologul sau chinez Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 ani, si ii ureaza o consolidare a relatiilor lor, in plin Razboi rus in Ucraina, relateaza AFP. "Va urez sincer, draga prietene, sanatate, fericire,…

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a lua decizii referitoare la evenimentele de pe 9 mai, in timp ce un corespondent FT a anuntat ca rusii au atacat Bahmut cu arme incendiare.

- Unul dintre cei mai apropiați susținatori ai președintelui rus, Vladimir Putin, afirma ca Statele Unite ar fi implicata intr-un complot pentru a prelua controlul Rusiei in cazul unei erupții apocaliptice a vulanului Yellowstone din Wyoming, SUA, scrie Yahoo News.Nikolai Patrușev, președintele Consiliului…