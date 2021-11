CONDIȚIILE pentru care PSD intră la Guvernare: Se cere majorarea alocațiilor cu peste 40% PSD s-a reunit sambata intr-o ședința pentru a pune la punct programul de guvernare, iar cererile social democraților sunt de-a dreptul surprinzatoare. Mai exact, condițiile pentru intrarea in Guvern alaturi de PNL sunt dure; creșterea pensiilor, alocațiilor și salariilor. Totodata, in PSD se impart funcțiile in Guvern. In ceea ce privește restul masurilor, PSD mai cere: – creșterea alocațiilor pentru copii cu 40,5% – creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2022: 2.740 salariul minim general și 3.000 de lei pentru studii superioare – punctul de pensie sa creasca de la 1.442 de lei la 1.600… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

