- Starul fotbalului francez Kylian Mbappe le-a transmis conducatorilor clubului Real Madrid ca doreste sa joace la campioana en titre a Spaniei incepand din vara anului viitor, dupa despartirea de actuala sa echipa, Paris Saint-Germain, informeaza ziarul AS, citat de presa romana .

- Kylian Mbappe (24 de ani) va ajunge la Real Madrid in vara lui 2024, scrie cotidianul Diario AS in deschiderea site-ului. Atacantul francez ar fi comunicat deja conducerii lui Real dorința de a imbraca tricoul „blanco”. Spaniolii redeschid „telenovela Mbappe”, care parea ca s-a incheiat in vara lui…

- Internationalul francez Kylian Mbappe, atacantul echipei Paris Saint-Germain, este jucatorul cu cel mai mare salariu din campionatul de fotbal al Frantei, potrivit clasamentului dat publicitatii joi de cotidianul sportiv L'Equipe.Mbappe (24 de ani), noul capitan al selectionatei Frantei, incaseaza…

- Internationalul norvegian Erling Haaland, autorul unei cvintuple in partida castigata pe teren propriu de echipa Manchester City in fata formatiei RB Leipzig (scor 7-0), a preluat conducerea in clasamentul golgheterilor actualei editii a Ligii Campionilor la fotbal.Haaland i-a depasit pe egipteanul…

- FC Barcelona s-a impus cu 1-0 in fața rivalei Real Madrid, chiar pe Santiago Bernabeu, in prima manșa a semifinalelor Cupei Spaniei. La finalul partidei, antrenorul Xavi Hernandez a avut o reacție surprinzatoare.

- David Alaba (30 de ani), fundașul austriac al campioanei Spaniei, Real Madrid, a fost insultat de fanii gruparii de pe „Santiago Bernabeu”, dupa ce acesta l-a votat pe Lionel Messi (35 de ani) drept cel mai bun jucator al anului 2022. Argentinianul a fost ales cel mai bun fotbalist al anului trecut…

- Rodrygo (22 de ani), extrema lui Real Madrid, a povestit cu a ajuns sa semeneze cu madrilenii, in 2019. Brazilianul a fost transferat pe „Santiago Bernabeu” de la Santos, pentru 40 de milioane de euro. De atunci, a devenit ușor-oșor un jucator de baza, iar in sezonul trecut a fost decisiv la caștigarea…

- Conducerea celor de la Real Madrid nu dorește ca fanii lui Atletico sa patrunda pe Santiago Bernabeu in afara zonei rezervate oaspeților și avertizeaza pe site-ul oficial ca nu va le permite intrarea pe stadion.