Stiri pe aceeasi tema

- "Actiune in derulare a salvamontistilor din Sibiu pentru salvare unei turiste din Polonia care a cazut cca 100 m intr-o zona abrupta din muntii Fagarasului, in apropiere de cabana Negoiu. Intervine, in acest moment, patrula Salvamont de la cabana Negoiu si o echipa de salvamontisti se indreapta catre…

- Ploile torentiale din luna iunie au generat in sectorul agrar pagube in valoare de peste 16 milioane de lei. Potrivit estimarilor comisiilor pentru situatii exceptionale teritoriale, cele mai multe prejudicii au fost inregistrate in raioanele Comrat, Vulcanesti, Telenesti, Sangerei, Edinet si Causeni,…

- Prezent la Conferința Capital – Agricultura 2018, ministrul Petre Daea a declarat ca sistemul de irigații este foarte important și ca acesta a inceput sa se dezvolte atragand insa atenția ca fermierii trebuie sa gaseasca soluții pentru a prelua apa de pe canalele statului.

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a declarat in cadrul Conferinței Capital – Agricultura 2018 ca in Romania trebuie majorate efectivele de animale și pasari pentru ca astfel sa fie consumata in țara producția majora de porumb pe care o avem.

- Prezent la Conferința Capital – Agricultura 2018, ministrul Petre Daea a declarat ca sistemul de irigații este foarte important și ca acesta a inceput sa se dezvolte atragand insa atenția ca fermierii trebuie sa gaseasca soluții pentru a prelua apa de pe canalele statului.

- ”Legile pe care trebuie sa le dam in Romania sunt in primul rand pentru romani” Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, la Bistrita, ca vanzarea terenurilor catre cetateni straini va fi reglementata prin lege astfel incat sa aiba "o logica de interes statal". Petre Daea a mai spus…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, la Bistrita, ca in ceea ce priveste vanzarea terenurilor catre cetateni straini vor fi reglementate prin lege categoriile de preemptori, astfel incat acestea sa aiba "o logica de interes...

- La finele lunii martie a avut loc in București conferința „Dezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC. Oportunitați de finanțare din domeniul agriculturii și dezvoltarii rurale“, organizata de EurActiv Romania cu sprijinul Uniunii Europene. Conferința a facilitat discuții și dezbateri printre beneficiarii…