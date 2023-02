Condițiile meteorologice mai blânde și a perspectivelor privind gazele naturale lichefiate contribuie la o pierdere saptamânala a prețurilor gazelor europene Prețurile europene la gazele naturale s-au indreptat spre o pierdere saptamanala, in condițiile in care vremea blanda limiteaza cererea, iar o instalație cheie de export de GNL din SUA se pregatește sa reia unele livrari, scrie bnnbloomberg.ca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

