Defectarea echipamentelor electrice s-a produs in cea de-a treia unitate electrica a CN Paks din Ungaria, capacitatea sa fiind injumatațita pentru a asigura siguranța stației, relateaza joi Autoritatea Naționala pentru Energie Nucleara din Ungaria.

Toti cei 10.000 de locuitori ai orasului Montecito - statiune de litoral din statul american California - au fost indemnati sa evacueze zona, in conditiile in care vremea severa continua, anunța Rador.

Cel puțin cinci persoane au murit și alte zece sunt date disparute in urma scufundarii unei ambarcațiuni cu migranți la bord in apropiere de Tunisia, scrie Rador.

Frații Andrew și Tristan Tate, alaturi de alte 2 persoane, au fost arestați preventiv, ieri de Tribunalul București intr-un dosar in care sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol, informeaza Rador.

Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, s-a pronunțat impotriva incetarii focului in Ucraina, in condițiile Rusiei. Seful diplomatiei germane a facut aceasta declaratie duminica, pentru ziarul "Bild am Sonntag", anunța Rador.

Peste 1,5 milioane de persoane din regiunea sudica ucraineana Odesa sunt fara curent electric, dupa ce sistemul de generare a electricitatii a fost lovit de atacuri cu drone ale Rusiei, a declarat presedintele Volodimir Zelenski, intr-un discurs video, sambata seara, anunța Rador.

O instanța de judecata din Marea Britanie a condamnat la opt ani de inchisoare un lider al unei grupari kurde de trafic de persoane. Sentința a fost pronunțata in absența, anunța Rador.

Un general al Garzilor Revolutionare din Iran a anuntat pentru prima data public numarul victimelor ucise in timpul protestelor antiguvernamentale, generat de moartea tinerei Mahsa Amini in custodia politiei, anunța Rador.