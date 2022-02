Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina se poate termina doar daca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va accepta propunerile lui Vladimir Putin. Potrivit presei franceze, Volodimir Zelenski negociaza acum cu Rusia prin intermediul ambasadei Chinei de la Kiev. Kremlinul ar fi de acord insa condițiile…

- Apar mici speranțe de pace petru Ucraina dupa ce , potrivit presei franceze, Volodimir Zelenski ar negocia cu Rusia prin intermediul ambasadei Chinei de la Kiev. Kremlinul ar fi de acord insa condițiile pentru Ucraina sunt umilitoare.„Zelenskiy negociaza cu Putin incetarea focului prin Ambasada Chinei…

- Statele occidentale au tolerat toanele lui Vladimir Putin nu doar pentru ca o parte din economia europeana e dependenta de gazul rusesc, ci și pentru ca – in primul deceniu al regimului sau de autoritate personala – „țarul” parea sa garanteze stabilitatea interna și predictibilitatea Rusiei ca actor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin sa se aseze la masa negocierilor pentru a opri operatiunea militara lansata joi de Rusia asupra Ucrainei, liderul de la Kiev cerandu-le in acelasi timp cetatenilor europeni care au pregatire militara in confruntari…

- Unul din doi rusi, adica 50 %, considera corect ca tara lor sa utilizeze forta militara împotriva Ucrainei pentru a împiedica guvernul de la Kiev sa adere la Alianta Nord-Atlantica, potrivit unui sondaj publicat miercuri de postul de televiziune CNN, cu referire la ȘtirileProTV.ro. …

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca informațiile privind șansele unei invazii ruse în Ucraina sunt sumbre, dar aceasta nu este inevitabila, și l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca orice conflict ar putea deveni "o noua Cecenie"."Trebuie sa facem…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…