Stiri pe aceeasi tema

- „Exista aceasta varianta in care se poate face invatamant online, in conditiile in care are acasa persoane cu comorbiditati sau persoane varstnice cu care sta", a spus ministrul Sanatatii in timpul conferintei de presa. Nelu Tataru a precizat ca triajul epidemiologic nu intra in atribuția…

- Documente atasate: Model declaratie pe propria raspundere an scolar 2020-2021. "Decizia de incepere a anului școlar nu este una care ni s-a nazarit noua, e un drept constituțional la educație al copiilor. Suntem atenți sa diminuam la maximum posibil riscul de raspandire a virusului la școala”, a…

- Elevii care se tem ca intoarcere in salile de curs le-ar putea pune in pericol viața au opțiunea sa aleaga invațamantul online, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie. Decizia finala, in acest sens, este in mainile parinților și a medicului de familie.

- Seful Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Bihor, Virgil Blage, a declarat vineri ca 75% dintre elevi vor putea incepe cursurile in scoala in conditiile de distantare impuse de actuala situatie sanitara, anunța AGERPRES.Potrivit acestuia, ISJ Bihor a facut un inventar al tuturor spatiilor…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, solicita universitatilor din oras sa puna la dispozitia autoritatilor spatii in care toti elevii ar putea fi prezenti la cursuri in conditiile impuse de actuala situatie sanitara, informeaza Agerpres. „In cursul ultimelor zile, am emis mai multe adrese catre universitatile…

- Elevii solicita Guvernului sa anunte in ce modalitate va incepe noul an scolar, precizand ca scenariile avansate pana in prezent de Executiv nu au prea multe detalii. In replica, premierul Ludovic Orban a anuntat ca scoala va incepe in conditiile pe care le va permite evolutia pandemia, precizand ca…

- Cum va arata noul an scolar este in continuare o incertitudine atat pentru elevi, cat si pentru autoritatile care inca evalueaza. Singurul lucru clar e ca scoala va putea incepe pe 14 septembrie. F

- Examene la Evaluarea Naționala 2020 se vor susține in condiții speciale anul acesta, incepand cu 15 iunie, data primei probe, cea la Limba Romana. Elevii trebuie sa știe ca accesul in salile de curs se va face dupa reguli stricte, iar durata examenului va fi mai scurta decat pana acum.