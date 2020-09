Condițiile în care copiii pot rămâne acasă să învețe online Pentru a evita riscul infectarii cu COVID-19, copiii care sufera de boli cronice sau au in familie persoane din categorii de risc pot face școala doar online. Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O gasești AICI Acest lucru este posibil, potrivit ministrului Educației, Monica Anisie, doar daca parinții duc la școala o adeverința de la medicul de familie care sa confirme existența problemelor de sanatate. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii care sufera de boli cronice sau au in familie persoane din categorii de risc pot face școala doar online, pentru a evita riscul infectarii cu COVID-19, conform declarațiilor ministrului Educației, Monica Anisie, scrie Edupedu.roDar chiar și in aceasta situație, parinții trebuie sa aduca la școala…

- Copiii care sufera de boli cronice sau au in familie persoane din categorii de risc pot face școala doar online, pentru a evita riscul infectarii cu COVID-19. Parinții trebuie insa sa duca la școala o adeverința de la medicul de familie pentru acest lucru, a declarat marți seara, la Digi24, ministrul…

- Copiii care sufera de boli cronice sau au in familie persoane din categorii de risc pot face școala doar online, pentru a evita riscul infectarii cu COVID-19. Parinții trebuie insa sa duca la școala o adeverința de la medicul de familie pentru acest lucru, spune ministrul Educației, Monica Anisie. Ea…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca parinții vor putea opta pentru invațamantul online pentru copil daca in familie exista persoane vulnerabile, in contextul pandemiei de coronavirus. Intrebat despre varianta cursurilor susținute online, Tataru a raspuns: “Exista aceasta varianta in care se…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca normele sanitare vor fi elaborate in cursul acestei saptamani, iar ele prevad si alegerea scolii online de catre familiile ai caror copii sufera de anumite afectiuni care s-ar complica in cazul contractarii virusului COVID19 in

- Elevii care se tem ca intoarcere in salile de curs le-ar putea pune in pericol viața au opțiunea sa aleaga invațamantul online, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie. Decizia finala, in acest sens, este in mainile parinților și a medicului de familie.

- Programul national "Cornul si laptele", suspendat temporar din cauza pandemiei de COVID-19, ar putea avea de suferit si in urmatorul an scolar daca luam in calcul ultimele declaratii ale ministrului Educatiei. Atat Monica Anisie, cat si premierul Ludovic orban spuneau ca in cel mai bun scenariu in…

- Vizita inopinata a ministrul Educatiei, Monica Anisie, ieri la Iasi, in prima parte a zilei aceasta participand la o intalnire cu inspectorii scolari din cadrul ISJ. Alaturi de aceasta, in cadrul vizitei de la ISJ a participat si un alt ministru: cel al Mediului, Costel Alexe, care este si sef al PNL…