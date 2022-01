Stiri pe aceeasi tema

- Actualele conditii de intrare in Romania afecteaza grav libera circulatie turistica a cetatenilor romani si a cetatenilor straini care doresc sa viziteze tara noastra, avertizeaza Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). Organizația reclama ca din cauza acestor condiții, sectorul turistic…

- Actualele conditii de intrare in Romania afecteaza grav libera circulatie turistica a cetatenilor romani si a cetatenilor straini care doresc sa viziteze tara noastra, avertizeaza Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). Organizația reclama ca din cauza acestor condiții, sectorul turistic…

- In data de 25 ianuarie 2022 Consiliul UE a adoptat o noua recomandare privind o abordare coordonata pentru a facilita libera circulatie in conditii de siguranta pe durata pandemiei de COVID-19. Masurile legate de COVID-19 ar trebui aplicate tinand seama de statutul persoanei, si nu de situatia de la…

- Guvernul a adoptat hotararea cu noile masuri de relaxare care urmeaza sa intre in vigoare in Romania, in condițiile in care Europa impune noi restricții. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila...

- MAINE: Marea RELAXARE de sarbatori incepe. Fara masca pe strada și petreceri permise pana dimineața MAINE: Marea RELAXARE de sarbatori incepe. Fara masca pe strada și petreceri permise pana dimineața Vești bune pentru romani. Masurile de relaxare pentru sarbatori vor intra in vigoare chiar de pe 9 decembrie.…

- VIDEO OFICIAL: MASURILE de relaxare, aprobate de Guvern. STAREA de ALERTA, prelungita in Romania cu 30 de zile Comitetul pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat marți Hotararea nr. 112 din 7 decembrie privind prelungirea starii de alerta in Romania, incepand cu data de 9 decembrie, iar Executivul…

- Masurile privind sarbatorile de iarna, mai ales in noul context privind apariția cazurilor Omicron in Romania, vor fi luate saptamana viitoare, a aratat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, la conferința de presa de dupa ședința de urgența privind limitarea

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a spus marți seara, la B1 TV, ca oamenii nu respecta masurile privind purtarea maștii atunci cand merg la targurile de Craciun și la concerte. "Eu am o preocupare fața de ce se intampla in acest moment. Am vazut ce este pe la targurile de Craciun, pe…