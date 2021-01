Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia a schimbat condițiile de calatorie pe teritoriul țarii. Noile norme intra in vigoare de duminica, 31 ianuarie, ora 00.00. Conform MAE, Portugalia se afla in stare de urgența pana pe 14 februarie. Noile reguli Romanii care calatoresc in Portugalia cu avionul au obligația sa prezinte un test…

- Incepand de sambata, 23 ianuarie, ora 00:01, persoanele, care calatoresc pe cale aeriana sau maritima in Olanda din state sau zone de risc, inclusiv Romania, vor trebui sa prezinte, pe langa un test PCR negativ, efectuat in ultimele 72 de ore inainte de imbarcare, și un test rapid pentru coronavirus…

- Intrarea in Muntenegru se poate face doar in baza unui pașaport aflat in termen de valabilitate și a unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, care sa nu fie mai vechi de 72 ore la momentul intrarii in aceasta țara, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe. Cu toate…