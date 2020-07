Stiri pe aceeasi tema

- Situatie dipserata la Spitalul Județean din Ploiesti. Unitatea de Primiri Urgențe nu mai face fața din cauza avalanșei de persoane suspecte de COVID-19. Pacienții, cu simptome specifice bolii, așteapta in condiții inumane primirea rezultatului la testul PCR. Unii dintre ei așteapta pe holuri, pe scaune,…

- Revolta la DSP Prahova, din cauza creșterii numarului de cazuri de coronavirus. Directorul instituției spune ca aici ar trebui sa fie detașați oameni. Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova a solicitat suplimentarea cadrelor medicale care se ocupa de tratarea pacientilor cu COVID-19 internati…

- Reprezentanții spitalului spune ca aceștia nu s-au infectat intre ei și au luat virusul din surse aflate in exteriorul spitalului. Pacienții sunt internați la spitale din Galați care primesc doar cazuri de COVID-19. Citeste si: Focar de coronavirus la Santierul Naval Damen Galati Persoanele…

- Unsprezece cadre medicale de la Spitalul Judetean din Galati s-au infectat cu noul COVID-19.Pe lista cu pacienti COVID-19 sunt un medic rezident, opt asistente si doua ingrijitoare, potrivit Mediafax.ro. Conform sursei citate, acestia nu s-au infectat intre ei, ci au luat virusul din…

- La Serviciul de Gospodarirea Apelor (SGA) Brașov 10 angajați infectați cu coronavirus sunt internați de trei saptamani. De asemenea, au fost birouri cu efectiv complet, in izolare de 14 zile. De astazi, pacienții depistați cu Covid-19 vor fi duși și la Spitalul Municipal Sacele dupa cum newsbv.ro a…

- Un barbat in varsta de 62 de ani infectat cu COVID-19 si care suferea si de alte afectiuni medicale a murit, sambata dimineata, la sectia ATI de la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti. Pacientul fusese internat pe 5 mai in spital, iar in ultimele zile a fost in stare grava, fiind ventilat mecanic.

- Aproape tot personalul medical, dar și conducerea spitalului Targu Jiu se va supune unor testari pentru Coronavirus , intrucat ar fi intrat in contact cu trei angajați confirmați pozitiv pentru Covid-19, scrie Antena3 . Persoanele depistate cu Coronavirus sunt directorul spitalului, o asistenta și o…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, marti, bilantul actualizat al deceselor inregistrate in tara noastra la pacienti infectati cu COVID-19, care tocmai a ajuns la 650. "Cazul 647" este al unui barbat din judetul Brasov, cu probleme medicale grave, transferat saptamana trecuta la Spitalul Judetean…