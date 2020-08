Condiții stricte pentru reînceperea școlii în Italia Italia se pregatește de inceperea noului an școlar. Copiii nu au mai mers la școala din martie, dupa ce s-a instituit carantina. Acum școlile vor reincepe, treptat, in condiții foarte stricte. Profesorii vor purta masca și viziera Autoritațile italiene au decis cum va incepe noul an școlar, dupa certuri nesfarșite intre politicieni, care amenințau sa duca la caderea guvernului. Vor fi clase mai mici și banci individuale, potrivit stiri.tvr.ro.Școlile sunt reamenajate, pentru a intruni noile condiții sanitare. In unele cazuri, a ajutat și armata la livrarea noilor banci. Muzeele și teatrele au… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

