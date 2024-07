Stiri pe aceeasi tema

- Nunta anului are loc in acest weekend. Radhika Merchant și Anant Ambani, fiul celui mai bogat om din Asia, s-au casatorit ieri la Mumbai. Oaspeții lor, printre care se afla actori de la Bollywood, jucatori de cricket și oameni de afaceri din toata lumea, participa, de asemenea, la mai multe evenimente…

- Dupa celebrari care au durat luni de zile, pe toate continentele, nunta a fiului celui mai bogat om din Asia a inceput vineri in orasul indian Mumbai, relateaza BBC si Reuters. Anant Ambani, fiul presedintelui Reliance Industries, Mukesh Ambani, s-a casatorit cu Radhika Merchant, fiica magnatilor din…

- Dupa celebrari care au durat luni de zile, pe toate continentele, ceremonia de nunta a fiului celui mai bogat om din Asia este in sfarsit in desfasurare in orasul indian Mumbai, relateaza BBC si Reuters, citate de News.ro.Anant Ambani, fiul presedintelui Reliance Industries, Mukesh Ambani, se casatoreste…

- Cel mai bogat om din Asia organizeaza o nunta masiva pentru fiul sau cel mic, in Mumbai, in acest weekend. Anant Ambani, fiul lui Mukesh Ambani, se va casatori cu Radhika Merchant in cadrul unei ceremonii fastuoase.

- Nunta anului va avea loc luna aceasta. Cel mai bogat om din Asia iși insoara fiul și cele mai mari personalitați ale lumii sunt așteptate. Anant Ambani, moștenitorul unei averi colosale, se va casatori cu iubita sa, Radhika Merchant luna aceasta, iar petrecerea se anunța una colosala. Bill Gates și…

- La sfarșitul lunii in curs, Anant Ambani, fiul celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani, și partenera sa, Radhika Merchant, iși vor uni destinele in cadrul unei ceremonii somptuoase, conform CNN.

- Cel mai bogat om din Asia și aleasa inimii sale au inceput a doua pre-nunta pe un vas de croaziera. Anant Ambani și Radhika Merchant iși surprind sutele de invitați cu numerorase surprize costisitoare, evenimentul fiind unul cu mare fast, pe un vas de croaziera.

- Anant Ambani, fiul celui mai bogat barbat din India (și din intreaga Asie), se va casatori in aceasta vara cu logodnica sa, moștenitoarea Radhika Merchant, iar potrivit unor informații publicate in presa italiana, nunta ar avea loc la Portofino, scrie Corriere della Sera, conform Rador Radio Romania.