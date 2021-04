Condiții pentru redeschiderea domeniului HoReCa. Patronii sunt dispuși să-și asume costuri Operatorii din domeniul HoReCa sunt dispuși sa-și asume costurile pentru a testa rapid pentru coronavirus clienții inainte de intrarea in locatii. Patronatele din HoReCa au anunțat ca patronii de cafenele și restaurante sunt dispuși sa-și asume aceste costuri.Reprezentantul Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Dragos Petrescu, a apreciat ca numarul celor care vor fi testati la intrare nu va fi foarte mare, deoarece unii romani s-au vaccinat, iar altii pot dovedi ca au trecut prin boala.„Pe langa vaccinare luam in calcul testarea de catre operator, pe costurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

