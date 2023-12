Condiţii pentru a călători în SUA fără viză In cadrul strategiei parafata intre guvernul de la Bucuresti si cel de la Washington, care vizeaza introducerea Romaniei in programul Visa Waiver incepand cu 2025, 150.000 de romani care au vize pentru SUA, dintr-un total de 300.000 eligibili, au primit prin email invitație de reinnoire a documentelor, fara interviu, ca parte a planului de imbunatațire și simplificare a serviciilor de viza. Cererile de reinnoire a vizei trebuie depuse pana pe 30 septembrie 2024. Romania, Bulgaria și Cipru sunt singurele țari din UE care nu fac parte din programul Visa Waiver.Condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

