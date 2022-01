Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, joi, ca luna viitoare vor fi lansate programele Rabla Clasic si si Rabla Plus, bugetul pentru anul 2022 fiind cel mai mare din istoria acestui program si depasind 1,2 miliarde de lei.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat astazi ca programele Rabla Clasic si Rabla Plus vor fi lansate la inceputul lunii februarie. De asemenea, ministrul a mentionat ca programele vor avea in 2022 un buget de 1,2 miliarde lei, iar implementarea celor doua programe este planificata, pentru prima…

- ”Per total, au fost aprobate la finantare in jur de 80.000 de autoturisme care au fost cumparate deja sau vor fi cumparate prin Rabla Clasic si Rabla Plus. Este o crestere semnificativa fata de anii anteriori, pentru ca am suplimentat de doua ori bugetul celor doua programe, am ajuns la un buget de…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, joi, ca luna viitoare vor fi lansate programele Rabla Clasic si si Rabla Plus, bugetul pentru anul 2022 fiind cel mai mare din istoria acestui program si depasind 1,2 miliarde de lei. Ministrul a precizat ca pana la finalul lunii ianuarie va fi terminata…

- „RABLA” și „RABLA Plus”: Cand vor incepe programele de intinerire a parcului auto romanesc in anul 2022 „RABLA” și „RABLA Plus”: Cand vor incepe programele de intinerire a parcului auto romanesc in anul 2022 Editia din acest an a programului „Rabla” va incepe pe data de 4 februarie, in Vinerea Verde,…

- Editia din acest an a programului “Rabla” va demara pe data de 4 februarie, in Vinerea Verde, iar saptamana viitoare vom avea toate elementele si le vom prezenta, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Barna Tanczos. ″In cateva zile se finalizeaza Programul “Rabla” pentru versiunea…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat pe site-ul sau noile liste cu dosarele aprobate in cadrul programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Iluminat Public, se mentioneaza intr-un comunicat remis joi de institutie. Noua lista a programului Rabla Clasic 2021 publicata in aceasta saptamana…

- AFM anunța suspendarea sesiunilor de inscriere in cadrul programelor Rabla și Casa Eficienta Energetic, astfel: incepand cu data de 3 decembrie 2021 – se va suspenda sesiunea de inscriere in programele Rabla Clasic și Rabla Plus;incepand cu data de 15 decembrie 2021 – se va suspenda sesiunea de inscriere…