Condiții noi pentru obținerea permisului de conducere Potrivit paginii web www.avocatnet.ro, incepand cu anul 2021, cei care doresc sa obțina permisul de conducere sau sa il redobandeasca dupa suspendare, trebuie sa aiba in vedere cateva noi reguli. Tarifele pentru permisele auto și certificatele Incepand din vara anului 2020, taxele pentru obținerea permisului auto și a certificatului de inmatriculare sunt mai mari, dupa … Post-ul Condiții noi... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

