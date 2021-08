Condiții noi de călătorie în Bulgaria. Singurele puncte de frontieră unde este permis accesul Care sunt noile condiții de calatorie in Bulgaria? Acestea intra in vigoare din 1 septembrie, de la orele 00:00. Iata punctele de frontiera prin care va fi permis accesul! Ce trebuie sa știe romanii? Noi condiții de calatorie in Bulgaria: ce trebuie sa știe turiștii? Condițiile noi de calatorie in Bulgaria in contextul pandemiei de […] The post Condiții noi de calatorie in Bulgaria. Singurele puncte de frontiera unde este permis accesul appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca, incepand de duminica, au fost modificate conditiile de calatorie in Germania, astfel ca toate persoanele cu varsta peste 12 ani trebuie sa prezinte la intrarea in tara fie dovada vaccinarii impotriva COVID-19, fie dovada trecerii prin boala sau rezultatul…

- Grecia, una dintre principalele destinații de vacanța pentru romani, intra de la 1 august in zona roșie, ceea ce duce la modificari pentru cei care aleg sa iși petreaca concediul in aceasta țara. Daca nu sunt multe modificari, la intrarea in țara, sunt insa schimbari cruciale la revenirea in Romania.…

- Politia de Frontiera se asteapti la o crestere a traficului in punctele de trecere a frontierei de la granita cu Bulgaria."Avand in vedere ca este perioada sezonului estival si multi cetateni romani aleg sa si petreaca vacanta in afara granitelor tarii, ne asteptam la o crestere a traficului de persoane…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au prins in flagrant doi romani in timp ce transportau opt cetateni straini care au trecut ilegal frontiera in Romania din Bulgaria. „In data de 03.07.2021, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au declansat o actiune pe linia…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri ca autoritațile bulgare au revizuit condițiile de intrare in țara, in contextul pandemiei de Covid-19. Astfel, romanii vor putea intra in Bulgaria doar cu pașaportul sau cartea de identitate, fara alte documente. Potrivit MAE, noile masuri se aplica pana…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, din cauza fluxului mare de persoane care se deplaseaza in aceasta perioada, au fost semnalate aglomerari si cozi de autovehicule la punctele de control rutier de la granita cu Bulgaria,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, din cauza fluxului mare de persoane care se deplaseaza in aceasta perioada, au fost semnalate aglomerari si cozi de autovehicule la punctele de control rutier de la granita cu Bulgaria,…

- Ministerul de Externe le reaminteste romanilor care merg in Grecia ca si anul acesta este obligatorie completarea formularului de identificare a pasagerului cu cel putin 24 de ore inainte de calatorie. Formularul a fost introdus de autoritatile elene anul trecut si se poate completa online pe site-ul…