Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde va fi obligatoriu in restaurante, la nunți și la activitați in spații inchise incepand de luni. Utilizarea documentului a fost aprobata vineri de Guvern, iar hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial. Guvernul Cițu a adoptat vineri noi masuri pentru desfașurarea unor…

- Certificatul verde digital, obligatoriu in restaurante, la nunți și activitați in spații inchise. Cum se descarca documentul Guvernul a adoptat vineri noi masuri in contextul pandemiei. Astfel, daca incidența este intre 3 și 6 la mia de locuitori, nunțile și botezurile pot fi organizate in spații inchise…

- Executivul a adoptat vineri noi masuri in contextul pandemiei. Daca incidența este intre 3 și 6 la mia de locuitori, nunțile și botezurile pot fi organizate in spații inchise doar cu invitați vaccinați,...

- CNSU a adoptat noi masuri in contextul pandemiei. Daca incidența este intre 3 și 6 la mia de locuitori, nunțile și botezurile pot fi organizate in spații inchise doar cu invitați vaccinați, testați sau trecuți prin boala, cu participarea a maximum 200 de persoane. Comitetul National pentru Situatii…

- Raed Arafat a susținut, marți seara, ca daca nu va fi vaccinarea obligatorie in instituțiile cu expunere publica, atunci va fi impusa cel puțin testarea periodica. Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a explicat ca nu mai are cine sa lucreze și cine sa trateze…

- Liderul Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, isi prezinta duminica, la Sibiu, motiunea de candidat la presedintia PNL, in prezenta a mai putin de o suta de membri de partid si fara ca jurnalistilor sa le fie permis accesul in sala pe durata discutiilor. La sustinerea si dezbaterea…

- Una din marile probleme privind revenirea elevilor la școala a fost rezolvata. Guvernul a decis testarea periodica a elevilor, pentru a se putea menține școlile deschise. „PSD a reușit, vineri, sa obțina o victorie importanta in privința organizarii testarii periodice pentru COVID-19 a elevilor, care…

- Unul din cinci copii din comuna Corlațel, județul Mehedinți, are cel puțin un parinte plecat din țara;100 de Doruri reprezinta tot ce este mai important și valoros, atat pentru copiii ramași in țara, cat și pentru cei plecați departe. „100 de Doruri” a fost cauza susținuta de Asociația Zi de Bine in…