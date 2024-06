Un reprezentant al unei secții de vot din județul Bacau a relatat pentru Ziarul de Bacau condițiile in care se predau la Biroul Electoral Județean documentele de vot. „Ma aflu in fața Biroului 31 DIRECTIA ECONOMICA ȘI MANAGEMENTUL CALITAȚII, de la ora 11:30. Scopul vizitei mele in aceasta unitate este de a preda documentele, ștampilele […] Articolul Condiții grele la depunerea documentelor de la votul de ieri. „Caldura, mirosuri ingrozitoare, stat pe jos. Ni se inchid ușile in fața, ni se vorbește urat!” a fost publicat in Ziarul de Bacau .