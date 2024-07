Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul pranzului, traficul feroviar pe linia București – Constanța a fost oprit. Cauza intreruperii circulației a fost un incendiu de vegetație, a anunțat CFR Calatori. Duminica, in jurul pranzului, un incendiu de vegetație a izbucnit in zona cuprinsa intre localitațile Jegalia și Perișoru.…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului pune la dispoziția tuturor pasagerilor care au avut de suferit din cauza condițiilor umilitoare din aeroportul Otopeni un instrument juridic prin care se pot obține despagubirile cuvenite. Astfel, FACIAS pune la dispoziție pe site-ul…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a organizat o sesiune de consultari cu reprezentanții celor mai mari asociații de contribuabili și contabili afectați de noile amendamente și masuri fiscale intrate in vigoare in

- Traficul feroviar a fost oprit miercuri seara, 26 iunie, timp de aproape doua ore, pe ambele fire, in zona Fundulea, județul Calarași, din cauza unui tren defect.UPDATE ora 20.45: La ora 20.30, s-a reluat circulația trenurilor pe firul 2, Sarulești - Fundulea - Branești, urmeaza și redeschiderea firului…

- Muzeul Casa Mureșenilor , Casa Memoriala „Stefan Baciu” si Muzeul de Arta sunt inchise pentru vizitare pana pe 7 mai. In perioada 1-6 mai 2024, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, Casa Memoriala „Stefan Baciu ” si Muzeul de Arta vor fi inchise. Incepand de marti, 7 mai, institutiile de cultura revin la…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicita modificarea legislației privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru a corecta o anomalie legislativa și respectarea principiului constituțional de egalitate in fața legii.

- CFR Calatori asigura un program de transport special in minivacanta de 1 Mai si Paste. In perioada minivacantei 30 aprilie/1 mai – 6/7 mai 2024, pasagerii au in plus fata de trenurile existente in programul obisnuit de circulatie mai multe legaturi spre Constanta si statiunile de pe litoral, inclusiv…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a formulat o cerere de intervenție in dosarul de la CSM in care se judeca cererea Inspecției Judiciare privind suspendarea din funcție a judecatoarei Ancuța Popoviciu, pana la soluționarea definitiva a acțiunii disciplinare.